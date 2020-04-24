Хорватия выходит из карантина с 27 апреля, а Албания продлила его до 23 июня

На 7.00 утра 24 апреля в мире официально подтверждено 2 725 487 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 87 576 человек, что больше предыдущего дня на 7 168 человек (почти в 2 раза).

Количество умерших составляет 191 057 (за сутки 6 822 человека).

Наибольшее количество умерших, по-прежнему, в США — 50 243 (+2 562), в Италии — 25 549 (+464), в Испании 22 157 (+440) человек. Почти 22 тысячи умерших во Франции и около 19 тысяч в Великобритании. Причём, ни в одной из этих стран среднесуточное количество умерших не уменьшается.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших всё те же страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке занимает 41-е место (вчера — 43-е), догоняя Чехию и Сербию.

Однако, не во всех странах ситуация столь трагична.

Например, хорватское правительство анонсировало начало постепенного выхода государства из карантина уже с понедельника — 27 апреля, о чём сообщает портал Vijesti.

Отмечается, что будет возобновлена ​​работа всех магазинов, кроме торговых центров — за исключением тех, что уже работают. Также открываются заведения предоставления услуг, в которых осуществляется близкий физический контакт с клиентами — швейные ателье, мастерские по изготовлению ключей и турагентства.

С понедельника начинает работать общественный транспорт, пригородный транспорт и экспресс-линии для перевозки на острова, но не паромы. Открываются библиотеки, галереи, музеи, антикварные лавки и магазины. Возобновляются тренировки спортсменов первой и второй категории в отдельных спортивных и старших командах, выступающих в соревнованиях самого высокого уровня. Если первая фаза будет успешной, вторая фаза в Хорватии стартует 4 мая.

Начнется полноценное функционирование системы здравоохранения, за исключением больниц, которые лечат больных COVID-19.

Третий этап запланирован на 11 мая, который позволит собрание до 10 человек с соблюдением дистанции, работу торговых центров со специальными эпидемиологическими мероприятиями, дошкольных учреждений и начальной школы. Также будет возобновлено обучение в малых группах в учреждениях высшего образования.

Начнет работать транспорт между муниципалитетами и будет открыто внутреннее воздушное сообщение. Откроются заведения общественного питания — с обслуживанием исключительно на открытых площадках и террасах и при условии проведения конкретных эпидемиологических мероприятий. Будет также открыт доступ к национальным природным паркам.

По данным на 24 апреля, в Хорватии 1 981 подтверждённый случай коронавируса при 50 умерших (в Украине 7 170 при 187 умерших).

А в Германии несколько автомобильных заводов восстанавливают производство, в том числе Volkswagen. Об этом информирует концерн на своём сайте.

В частности, вчера завод в Цвикау начал производство электромобиля модели ID.3, которого ещё нет на европейских рынках, с повышенными мерами гигиенической безопасности: рабочие работают на расстоянии, в масках и перчатках, между ними установлены защитные экраны, к тому же сокращён рабочий день.

Произошло послабление карантина в Венгрии и Сербии. Жителям этих стран разрешили с четверга пересекать сербско-венгерскую границу, если это связано с сельским хозяйством или другой работой, сообщает N1.

Однако, далеко не все европейские страны пошли на снятие карантинных ограничений.

Албания, например, продлила чрезвычайное положение до 23 июня, а Греция продлила карантин до 4 мая.

Парламент Грузии принял поправки в уголовный кодекс, согласно которым за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина граждан будут наказывать заключением сроком до шести лет.

Согласно изменениям, первое нарушение режима чрезвычайного положения или карантина, определённого указом президента или другими соответствующими нормативными актами, будет наказываться штрафом в размере 3 тысяч лари (около 1000 долларов) для физического лица и 15 000 лари (около 4 700 долларов) для юридического лица.

Любопытно, что в Боснии признали неконституционными некоторые карантинные ограничения. Конституционный суд Боснии и Герцеговины признал ограничение передвижения молодёжи и пенсионеров неконституционным, отметив, что оно нарушает права человека.

По данным N1, такое решение принято после того, как несколько человек обжаловали карантинные меры, настаивая на нарушении своих прав человека. Суд постановил правительству согласовать свои ограничительные меры с этим решением в течение 5 дней.

Как сообщала Одесса News, в Испании, где карантин был введён 14 марта, парламент поддержал продление чрезвычайного положения до 9 мая.