Кому в Одессе сегодня с вечера и до утра «вырубят» свет

На 24 апреля запланировано очередное отключение электричества на территории Одессы.

Об этом предупредила компания «Одессаоблэнерго».

Так, уже с 23:00 23 апреля и до 7.00 утра пятницы не будет света в домах по следующим адресам:

— 1-й Бассейный переулок. 10, 12, 13, 16, 17, 17а, 19, 21, 23;

— 1-й Водопроводный переулок, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13;

— 2-й Бассейный переулок, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18;

— 2-й Водопроводный переулок, 2, 4;

— 3-й Бассейный переулок, 19, 21, 23, 23а;

— ул. Бассейная, 4;

— Богдана Хмельницкого, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66;

— Ватманский переулок, 1, 2, 4, 5, 6;

— ул. Водопроводная, 2/4, 5а, 3, 5, 6, 7, 3а, 1, 11;

— Вознесенский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26;

— Волжский переулок, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22;

— Елисаветградский переулок, 3, 4, 5, 8/10, 9;

— ул. Запорожская, 2, 4/8, 8а, 9, 10, 12, 15, 15а, 15в, 16, 18, 19, 19/2, 19/84;

— Прохоровская, 51, 53, 55, 57, 59, 61;

— Мечникова, 63;

— Среднефонтанская, 10, 14а, 4, 12, 14;

— Старосенная площадь, 3, 5, 7, 13, 15, 15а.

Также 24 апреля электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

с 9:00 до 17:00

— 1-й Локомотивный переулок, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20

— 1-й Первомайский переулок, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18а, 24а, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29

— 1-й Соляной переулок, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47, 39а

— 2-й Куликовский переулок, 4в, 6, 7, 3а, 4а

— 2-й Локомотивный переулок, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

— 2-й Первомайский переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 19/2, 19а, 12а, 40а, 25, 4а, 38а, 19/1, 27а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40

— 3-й Железнодорожный переулок, 2/1, 6

— 3-й Локомотивный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 8

— 4-й Соляной переулок, 1, 2, 3

— 5-й Соляной переулок, 7

— Ангарская, 36

— Бахчевая, 20а, 14а, 17, 9а, 3, 18, 30, 36а, 36б, 7, 36, 9, 10а, 6, 13, 8а, 15б, 1б, 15, 4а, 1, 17а, 26, 34, 15л, 3а, 22, 24, 11, 16а, 5, 12, 18а, 12б, 5а, 11а, 7а, 14, 4, 19, 31а, 12а, 20, 6а, 31, 13а, 15а

— Железнодорожная, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 68а, 31а, 39а, 44/1, 43/45, 21а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

— Зерновая, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 9а, 9б, 11а, 15а, 7а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28, 30

— Злаковая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20а, 11а, 28/2, 2а, 31/2, 8а, 24а, 14а, 15а, 31/1, 23б, 9а, 28/1, 17в, 24, 13а, 23а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1а

— Лиманная, 26/2, 15а, 24, 18, 4, 10, 16А, 26, 18а, 6, 22, 2а, 12, 16, 8, 20, 78, 116, 64, 66, 162, 120, 160, 128, 80, 138, 94, 140, 130, 70, 114, 64а, 98, 104, 102а, 110, 122, 164, 90, 132, 92, 72, 124, 162а, 102, 134, 148, 86, 84а, 74, 144, 82, 126, 100, 68, 88, 150, 106, 136, 76, 142, 146, 118, 108, 96, 84, 81, 14, 127, 87, 59, 77, 117, 103, 55, 139а, 73, 121, 63, 115, 83, 123, 93а, 101, 65, 43а, 125а, 141, 95, 69, 87а, 111, 137, 129, 61, 99, 113, 89, 43, 85, 131, 47, 49, 93, 139, 51, 69а, 125, 133, 67, 125а, 39, 119, 107, 91, 135а, 91а, 75, 105, 79, 57, 45, 71, 93а, 11, 3, 17, 9, 21, 7, 15, 17а, 13, 5, 53

— Лиманный переулок, 5а, 3, 11а, 3а, 17а, 5, 9, 13, 15, 17, 19

— ул. Лузановская, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18а, 2/4, 12а, 10, 19а, 16а, 20а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30

— Магистральная, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 65, 43а, 51а, 55а 53а, 45а, 51б, 67а, 67, 69

— Пироговская, 7/9, 27, 27а

— Посмитного, 22

— Санитарная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16/1, 14, 32/1, 12а, 2б, 37а, 13а, 10а, 20а, 32/2, 25а, 14а, 18а, 35а, 32/3, 32/4, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37

— Цимлянская, 1, 3, 4, 6, 11а, 8, 20а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

-Черкасская, 5, 8а, 11, 12, 7а, 11а, 4, 14, 6а, 7в, 8, 10, 17, 15а, 2, 3, 28, 13, 9, 7, 6, 1, 17а, 4а, 15, 9а

с 10:00 до 13:00

— ул. 1-я линия, полностью

— ул. 6-я станция Люстдорфской дороги, 35, 37, 39, 50, 41а, 41, 46, 48

— Ицхака Рабина, 1, 3, 5, 6, 10

— Левитана, 141.

Как сообщала Одесса News, в ночь с 23 на 24 апреля некоторые потребители воды в Одессе останутся без водоснабжения.