Прокуратура сообщила о подозрении бандитам, выкравшим в Черноморске мужчину

В Одесской области задержали трёх участников преступной группы, которые подозреваются в разбойном нападении и похищении человека в Черноморске. Им предъявлено подозрение одесскими прокурорами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, по версии следствия, в начале марта трое мужчин в пгт Великодолинское Овидиопольского района заметили автомобиль потерпевшего и, нарушая правила дорожного движения, заставили того остановиться. Когда водитель вышел из машины, злоумышленники начали наносить ему удары по голове и туловищу, один из них выстрелил потерпевшему в ногу. Преодолев сопротивление мужчины, нападавшие завладели его мобильным телефоном и сумкой с документами.

«Опасаясь быть разоблачёнными, негодяи посадили избитого мужчину сначала в его автомобиль, а затем засунули в багажник своего и отвезли в лесопосадку. Там продолжили избивать мужчину и угрожать оружием. В момент, когда злоумышленники отвлеклись, потерпевшему удалось убежать», — говорится в сообщении.

Сейчас все бандиты ожидают рассмотрения судом ходатайств об избрании меры пресечения.

Отмечается, что двое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение корыстных насильственных преступлений.

Как сообщала Одесса News, одесская прокуратура сообщила о подозрении директору Нижнеднестровского национального парка в блокировании водных транспортных коммуникаций путём устройства препятствий и нарушении нормальной работы транспорта на реке Глубокий Турунчук.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области