Прокурор Одесской области заявил, что Стерненко сейчас находится в СИЗО

Одесский праворадикал Сергей Стерненко, приговорённый к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы, сейчас находится в Одесском СИЗО.

Об этом на брифинге заявил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, журналист попросил прокурора прокомментировать информацию о том, что Стерненко якобы не находится в СИЗО.

«(Стерненко — ред.) находится в Одесском следственном изоляторе», — сказал Костенко.

Отвечая на вопрос о заявлении адвокатов Стерненко о переводе его в Киев, Костенко отметил, что эта просьба защитников активиста будет рассматриваться руководством Одесского СИЗО, и по закону есть три дня для рассмотрения этого вопроса. Как сообщала Одесса News, такую ​​просьбу адвокаты подали в Одесское СИЗО во вторник.



Об условиях, в которых содержится Стерненко, один ли он, и может ли ему грозить опасность, Костенко ответил, что осуждённый содержится в условиях СИЗО, «а на другие вопросы отвечать не могу».

Руководитель одесской прокуратуры уточнил, что текст приговора суда должен быть размещён в Едином государственном реестре судебных решений, номер дела — 523\8553\16к, по которому можно будет ознакомиться с приговором.

Ранее адвокат Стерненко Маси Найем в комментарии СМИ сообщал, что не знает, где находится его подзащитный, что его нет в СИЗО, и у его защитников нет с ним контактов и поэтому с ним не могут связаться.

Как сообщала Одесса News, Приморский районный суд Одессы 23 февраля признал Стерненко виновным в похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия и приговорил к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. До обжалования приговора ему избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Стерненко отрицает свою вину и настаивает на политической мотивированности дела.

Фото: Одесса News, Укринформ

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