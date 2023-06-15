В Одессе будут судить участника «ДНР», участвовавшего в боях за Донецкий аэропорт

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту его участия в террористической организации.

По сообщению ведомства, в 2014 году мужчина выехал в Донецк и поступил в вооружённое подразделение «ДНР» — так называемый батальон «Спарта» под позывным «Хантер».

«Под командованием «Моторолы» оказывал вооружённое сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции. Участвовал в вооружённом противостоянии в Донецком аэропорту. Получив ранения, он оставил место несения службы и скрылся в Одессе, где пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по ходатайству прокурора обвиняемый находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года одесским судом уроженец Днепра осуждён за содействие совершению террористического акта на 10 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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