Черноморская бизнес-леди «заказала» услуги у «смотрящего» за городом, теперь сидит в СИЗО

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в Ильичёвский городской суд обвинительный акт в отношении 45-летней жительницы Черноморска по факту подстрекательства к вымогательству и обращению за применением преступного воздействия.

Так сформулировала своё сообщение пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что бизнес-леди из Черноморска в октябре прошлого года обратилась к так называемому «смотрящему» в городе , чтобы он помог в её разборках с одним мужчиной по имущественным спорам и заставил того расплатиться якобы с долгами.

С октября 2020 по май 2021 года «смотрящий» вместе со своим сообщником, также имеющим связи с представителями регионального криминалитета, на просьбу дамочки с угрозами требовали от её должника возвращения несуществующего долга в сумме 1450 долларов США.

«Чтобы убедить мужчину в серьёзности своих намерений, подельники систематически звонили потерпевшему, назначали неоднократные встречи, во время которых применяли к нему насилие и угрожали физической расправой в случае невыполнения им требований о передаче средств», — говорится в сообщении.

Обвинительный акт уже находится на рассмотрении в Овидиопольском районном суде.

Как сообщала Одесса News, в ноябре Одесской облпрокуратурой было сообщено о подозрении двум оперуполномоченным одного из отделов полиции Одессы в незаконном лишении свободы и вымогательстве денег.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat