Два одесских копа мечтали о взятке в 170 тысяч, а получили подозрение за вымогательство

Одесской областной прокуратурой сообщено о подозрении двум оперуполномоченным одного из отделов полиции Одессы в незаконном лишении свободы и вымогательстве.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, в мае этого года полицейские, вступив предварительно в преступный сговор, реализовали схему получения незаконной прибыли из-за вымогательства у жителей других городов Украины средств под надуманным предлогом привлечения к уголовной ответственности.

В качестве объекта своего преступного посягательства правоохранители избрали двух молодых людей, прибывших в Одессу на отдых.

Так, подельники остановили такси с потерпевшими, и, имитируя задержание за якобы их причастность к совершению преступления в сфере обращения наркотиков, угрожая насилием, заставили пересесть в свой автомобиль. Удерживая ребят в течение длительного времени в салоне собственного авто, подозреваемые требовали средства за якобы непривлечение их к уголовной ответственности за указанное преступление.

Деньги потерпевшие вынуждены были перечислить на указанный правоохранителями банковский счёт. После перевода почти 170 тысяч гривен злоумышленники отпустили мужчин и покинули место совершения ими уголовного преступления.

В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения и отстранению от занимаемых должностей.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года в Одессе похитили молодого парня, сына местного фермера, требуя выкуп $1 миллион.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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