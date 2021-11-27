Журналист Бутусов: Хотел встать и дать Зеленскому по морде

Пресс-конференция, которую провёл для представителей СМИ 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский, не обошлась без скандала: главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов вступил в резкую полемику с Президентом, откровенно обвиняя его «во вранье».

В эфире «Радио Свобода» после окончания президентской пресс-конференции журналист заявил, что будет судиться с Владимиром Зеленским.

«Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал ещё новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет ещё», – отметил журналист.

Президент Зеленский заявил во время пресс-марафона, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны. Также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar.

«Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского, дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе… На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!» – сказал президент.



Бутусов в лицо президенту сказал, что тот лжёт.

Бутусов после пресс-марафона сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации.

«Честно говоря, если бы не уважение к президенту, верховному главнокомандующему, единственным ответом Зеленскому надо было встать и дать ему по морде. Он себя вёл в этом эфире просто как человек без морали и совести. Который бросается словами, потому что у него статус, и затыкает рот с помощью пресс-секретаря. Я уважаю наше государство, наших воинов, которые воюют на фронте. Всё, что я пишу, делал для них, защищая их», – сказал Бутусов.

Как информировала Одесса News, события последнего времени подчёркивают резкое усиление противостояния Офиса президента Зеленского с представителями средств массовой информации.

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