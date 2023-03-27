Британский киноактёр Орландо Блум приехал в Украину и встретился с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта провёл встречу с британским актёром, послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Во встрече также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, советник – уполномоченная Президента по правам ребёнка и детской реабилитации Дарья Герасимчук и команда ЮНИСЕФ во главе с главой представительства фонда в Украине Муратом Шахиным.

Отмечается, что Орландо Блум, как посол доброй воли ЮНИСЕФ, поддержит проекты по оказанию гуманитарной помощи и восстановлению объектов инфраструктуры, ориентированные на обеспечение интересов украинских детей. Среди приоритетов также развитие системы семейного ухода за детьми, лишёнными родительской опеки, развитие инфраструктуры для раннего детского развития, а также создание молодёжных проектов и стартапов.

Во время визита в Украину Орландо Блум посетил Киев и Ирпень, а также село Демидов, где увидел страшные последствия войны.

На встрече с Главой государства он подчеркнул, что поражён смелостью и стойкостью украинцев.

Президент поблагодарил Орландо Блума за визит в Украину и за его деятельность в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

«Спасибо за ваш визит, который является важным месседжем. Для нас важно то, что мир знает, что происходит в Украине во время войны. Конечно, спасибо за ту помощь, которую вы оказываете непосредственно детям», – сказал Глава государства.

Президент отметил важность создания безопасной атмосферы для украинских детей – как для тех, кто находится в Украине, так и для тех, кто был вынужден покинуть нашу страну из-за войны, а также развитие в Украине семейных форм воспитания, ведь эта реформа является одним из приоритетов нашего государства.

Президент также поблагодарил ЮНИСЕФ за предоставление ноутбуков украинским детским учреждениям и предложил усилить эту программу информационной кампанией с участием Орландо Блума.

Кроме того, Глава государства призвал ЮНИСЕФ направить усилия на обеспечение украинских школ бомбоубежищами.

«Конечно, обеспечение школ бомбоубежищами – большой вызов. Во время войны материальная поддержка таких инициатив имеет для нас особую важность, ведь мы сосредотачиваем все усилия на обороне нашего государства», – сказал Владимир Зеленский.

Орландо Блум рассказал, что он посетил одну из школ Ирпеня, которая оборудована бомбоубежищем. По его словам, такие проекты важны для ЮНИСЕФ.

Участники встречи также обсудили возвращение украинских детей, которых оккупанты депортировали в Россию. Глава государства призвал ЮНИСЕФ помочь Украине в решении этого вопроса.

«Сегодня я прибыл в Украину впервые с 2016 года. Никогда не думал, что война обострится по всей стране с тех пор, как я там был. Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре «Спільно» – безопасном, тёплом и развивающем пространстве для детей, где можно играть, учиться и получать психосоциальную поддержку», – написал актёр в Instagram.

Он отметил, что развивающий центр для украинских детей построен в метро, «чтобы обеспечить их безопасность».

«Детям в Украине нужно вернуть детство», – заявил Блум.

Как сообщала Одесса News, на 48-й церемонии вручения кинопремии «Сезар» французская артистка Жюльет Бинош отдала дань уважения украинскому народу.

Фото: ОПУ, Вечерний Киев

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