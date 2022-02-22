Зеленский обратился к украинцам в 2 ночи

Около 2.00 22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам со срочным заявлением из-за признания Россией «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Видеозапись опубликовал в YouTube Офис Президента.

В обращении Зеленский призвал украинцев не беспокоиться, заявил, что за ним – Украина в её международно признанных границах, «и они останутся такими, несмотря ни на что».



Полный текст обращения Президента:

«Великий народ великой страны!

У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории. Поэтому я не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина. В её международно признанных границах. И они останутся такими. Несмотря ни на что. Несмотря на любые заявления и действия РФ. Так же, как и мы, остаёмся спокойными и уверенными в себе. За это я хочу поблагодарить всех вас, наших граждан. Вы в который раз доказываете: украинцы – умная и мудрая нация. И несмотря ни на что, сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы.

Но причин для вашей бессонной ночи нет.

Сегодня вечером мы провели заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России.

Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договорённостей и игнорирование решений в рамках «Нормандии». Это подрывает мирные усилия и разрушает существующие переговорные форматы.

Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года.

Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет.

Я обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Шольцом, президентом США Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, а также разговаривал с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. И планирую говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Что будет происходить дальше? Мы хотим мира и мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам – членам Совета Безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и последующей эскалации. Также инициирован экстренный созыв саммита «Нормандской четвёрки».

От наших партнёров мы ожидаем чётких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнёр, а кто продолжит пугать Российскую Федерацию словами.

Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаёмся на какие-либо провокации.

Наши границы надёжно защищены, создана система территориальной обороны.

Наши партнёры нас поддерживают. Согласно ст.51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону.

Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора.

За нами правда. И правду мы никогда не будем скрывать от вас.

Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете обо всём этом знать. Сейчас нет никаких причин для хаотических действий. Сделаем всё, чтобы так было и дальше. Мы привержены мирному и дипломатическому пути. И будем идти по нему и только по нему.

Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. Мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022-го. Другая страна. Другая армия. Одна цель – это мир. Мир в Украине!

Слава Украине!»