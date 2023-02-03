Прошедшие боевые сутки ВСУ: сбит вражеский «Мерлин», взорван склад

Завершившиеся 344-е боевые сутки характеризовались продолжением противоборства Вооружённых Сил Украины российским намерениям широкомасштабного вторжения.

По информации Генштаба ВСУ в Facebook состоянием на 6 утра 3 февраля, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа «Мерлин».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.

Российские войска продолжают наносить удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения, не оставляя намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства.

За прошедшие сутки противник нанёс 4 ракетных, 2 из них — по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также 5 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины. От вражеских ударов погибли и получили ранения мирные граждане.

Враг, понеся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг обстреливает населённые пункты Луганской, Донецкой областей.

Также оккупантами обстрелян ряд мирных городов и сёл в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях. Так, на Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из миномётов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населённых пунктов. Среди них – Времевка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомыс Херсонской области.

Как сообщала Одесса News, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за предыдущие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника и склад горюче-смазочных материалов.

На главном фото бойцы ВСУ.

Фото и видео: Генштаб ВСУ/Facebook

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