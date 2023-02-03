В бою за Украину погиб одессит Юрий Цымбал, светлая ему память

На русско-украинской войне погиб защитник из Одессы Юрий Цымбал.

Об этом сообщили в управляющей компании Ribas Hotels Group, где он работал до полномасштабного российского вторжения управляющим отелем Ribas Karpaty.

Юрий пошёл добровольцем в ВСУ в первых месяцах войны.

“Мы выжили и выстояли. В следующем году желаем одного – не Мира, а нашей Победы”. Такое последнее пожелание написал Юрий 31 декабря 2022 года на своей странице в соцсетях.

По словам коллег, Юрий был очень светлым, доброжелательным и открытым человеком, а также настоящим профессионалом в своём деле.

“Наша команда очень любила его, а он отвечал взаимностью. Мы были семьёй. Не вернётся живым… Но останется в наших сердцах”, – такими словами попрощались с Юрием в компании, где он работал.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на российско-украинской войне вблизи населённого пункта Таврическое Херсонской области погиб житель города Березовка Одесской области Василий Искра.

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Фото: Управляющая компания Ribas Hotels Group/Facebook

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