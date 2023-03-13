В бою за Украину погиб житель Одесской области, учитель Сергей Якубовский

В феврале в тяжёлых боях за независимость Украины, проявив стойкость и мужество, погиб в Донецкой области житель Любашевской громады Одесской области Сергей Якубовский.

Об этом сообщила в Facebook Любашевская громада.

«По официальным данным Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, 10 февраля 2023 года в ожесточённых боях с российскими оккупантами, во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Авдеевка Покровского района Донецкой области на Бахмутском направлении перестало биться сердце мужественного воина, нашего односельчанина, жителя посёлка Любашевка Сергея Андреевича Якубовского, 06.09.1975 г.р.», — говорится в сообщении.

Выразить безграничную благодарность воину и провести его в последний путь пришла вся Любашевская община, ученики и преподаватели Любашевского лицея №1, где работал погибший.

Ученики встречали своего Учителя «живым» коридором на коленях с цветами в руках и провожали школьным звонком, который раздавался для него последний раз возле родной школы.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в тяжёлых боях за независимость Украины, проявив стойкость и мужество, погиб на Донеччине житель села Неделково Одесской области Мирон Погорецкий.

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Фото: Любашевская громада/Facebook

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