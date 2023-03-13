СБУ установила, что расстрелянным военным был Александр Мациевский из Чернигова

Следователи Службы безопасности установили, что украинским военным, расстрелянным после слов «Слава Украине!», был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram 12 марта.

Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и собратьями погибшего, а также разработку фото- и видеоматериалов, говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – именно Александр Мациевский.

Руководитель СБУ Василий Малюк подчеркнул, что спецслужба работает над идентификацией оккупантов, совершивших это преступление.

Отмечается, что Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населённого пункта Красная Гора в Донецкой области. Как удалось установить СБУ, он был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины, о чём он сообщил в вечернем видеообращении 12 марта.

«Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность – в Украине – и за его «Слава Украине!» – сказал Президент.

Как сообщала Одесса News, 6 марта в сети распространилось видео, как утверждалось, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по нему огонь из автоматического оружия после его слов: «Слава Украине». Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. Опубликованное видео – не очень хорошего качества.

Командование 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского предполагало, что на видео может быть запечатлён их боец Тимофей Шадура, который пропал без вести 3 февраля в ходе боевых действий в районе Бахмута Донецкой области. 8 марта региональное управление сил ТрО «Север» заявило, что на видео может быть Мациевский – его узнали мать и сын.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел военнопленного украинца является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнёрам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана «немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению».

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдёт убийц военнослужащего.

8 марта в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.

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