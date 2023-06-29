В бою за Украину погиб житель Одесской области Константин Швец, светлая ему память

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса Константин Швец.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Погибший защитник Украины был солдатом. В этом году ему могло бы исполниться 39 лет.

Как сообщала Одесса News, 11 мая 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области погиб житель села Первомайское Одесской области Артём Кваша.

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Фото: 126-я бригада ТРО г.Одесса

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