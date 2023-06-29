491-е сутки войны: ВСУ смогли перехватить стратегическую инициативу на поле боя

Начались 491-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. ВСУ смогли перехватить стратегическую инициативу на поле боя.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

“Провёл телефонный разговор с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение”, — заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что российские войска оказывают мощное сопротивление, в то же время несут большие потери. Кроме того, враг пытается удержаться на позициях за счёт сплошного минирования местности.

Также Залужный рассказал генералу Милле об актуальных потребностях украинских военных в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования.

“Попутно поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне. Договорились и дальше оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории”, — написал Главнокомандующий.

Согласно последней оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 29 июня, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, но везде их наступательные действия безуспешны.

Так, на Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздоловки, на Бахмутском направлении противник вёл безуспешные атаки в районе Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы, а на Авдеевском направлении — в районе Авдеевки и Северного.

По информации Генштаба ВСУ, на Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, на Шахтёрском направлении — вблизи Новомихайловки.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск, нанося авиаудары и совершая артобстрелы населённых пунктов.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления.

Наши защитники уничтожили российский самолёт Су-25 и 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и ещё одну важную цель противника.

Как сообщала Одесса News, 26 июня Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на передовые позиции ВСУ.

На главном фото ВМС ВСУ: боец 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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