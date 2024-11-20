«Наташа попала!»: министр обороны наградил женский расчёт, сбивший вражескую ракету

Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил и наградил женский расчёт мобильной огневой группы Наталии Грабарчук, сбивший ракету с ПЗРК.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

«Точный выстрел, точная координация и радостные эмоции победы! Сегодня должен был лично встретиться с тремя невероятными защитницами, которые стали символом профессионализма и отваги. Их слаженная работа позволила защитить важный объект критической инфраструктуры в Ровенской области, сбив российскую крылатую ракету Х-101», — сказал Рустем Умеров.

Видео боевой работы сняла старший солдат Ольга Максименко. Она обеспечивала видеофиксацию, которая стала не только доказательством успешного выполнения задачи, но мотивирующим моментом для всех нас, отметил Министр.

Старший солдат Валентина Стеблевец работала с планшетом, контролировала воздушную обстановку и передавала информацию о целях. Её точная координация стала залогом успеха. А точный пуск с ПЗРК «Игла» выполнила солдат Наталья Грабарчук, ранее прошедшая два курса подготовки в учебном центре в Десне.

«Её профессионализм и сосредоточенность доказали, что каждый момент подготовки имеет значение. Гордимся вами, вашей службой и вашей несокрушимостью! От имени Министерства обороны и всей Украины поблагодарил Ольгу, Валентину и Наталию за их преданность и смелость и вручил заслуженные награды Минобороны. Ваша работа покровительствует нашему небу и приближает победу. Спасибо за службу!», — подчеркнул Рустем Умеров.

Фото: Минобороны

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