В бою за Украину погиб житель Одесской области Степан Митев, светлая ему память

На фронте во время выполнения боевой задачи, верный воинской присяге, защищая родную Украину от оккупантов, погиб защитник из Одесской области солдат Степан Митев.

Об этом сообщила в Facebook 126-я отдельная бригада трриториальной обороны Одессы.

Солдату Cтепану Митеву было 49 лет.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 45-летнего Александра Дуглера, солдата этой бригады.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126 отдельная бригада теробороны г.Одесса/Facebook

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