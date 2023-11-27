В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Дуглер, светлая ему память

На фронте во время выполнения боевой задачи, верный воинской присяге, защищая родную Украину от оккупантов, погибл защитник из Одесской области солдат Алексей Дуглер.

Об этом сообщила в Facebook 126-я бригада отджельной трриториальной обороны Одессы.

Солдату Алексею Дуглеру было 45 лет.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 44-летнего Александра Балинского из посёлка Великая Михайловка Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126 отдельная бригада теробороны г.Одесса/Facebook

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