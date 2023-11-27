Молдова ограничила пропуск транспорта со стороны Одесской области

Пограничники получили информацию от молдовских коллег, что в связи с погодными условиями в населённом пункте Каушаны Республики Молдова загружена трасса.

Поэтому смежной стороной принято решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» и «Староказачье-Тудора».

По информации Госпогранслужбы, из-за вьюги и заносов на дорогах в пунктах пропуска «Рени» и «Виноградовка» в течение 2 часов не было ни одного транспортного средства.

Одесса News информировала о последствиях резкого ухудшения погодных условий в южной части и в центре одесского региона.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy