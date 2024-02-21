Польский фермер на акции протеста был с флагом СССР и пропутинским плакатом

В Польше во время акции протеста фермеров 20 февраля один из них выехал на тракторе с флагом СССР и плакатом с надписью «Путин, наведи порядок с Украиной и с Брюсселем, и с нашим правительством».

Фото опубликовало издание Wyborcza, передаёт Одесса News.

Организаторы протеста, как пишет Onet, заявили, что его участники несут индивидуальную ответственность за содержание баннеров.

На скандальный плакат министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский отреагировал его немедленным снятием с трактора.

«Полиция и прокуратура принимают меры в отношении его автора. Согласия на такие преступные действия не будет», – подчеркнул он.

Полиция Польши добавила в Х, что действия фермера подлежат уголовной ответственности. «Согласия на нарушение закона и разжигание ненависти нет!, — сказано в сообщении.

20 февраля возле пункта пропуска «Медыка – Шегини» польские протестующие открыли грузовой контейнер с зерном, которое высыпалось на рельсы. Вице-премьер по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что протестующие высыпали около 4 тонн зерна из 2-х вагонов зерновозов, которые ожидали перегрузки на узкую колею. Эта агропродукция шла транзитом в Германию.

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя ситуацию с фермерскими протестами и блокировкой границы для любых перевозок, отметил, что такие протесты проходят практически по всему Европейскому союзу.

«Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что помним, что во всём виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще. Проблема в том, что Россия напала на Украину», – подчеркнул польский президент.

Он отметил, что поляки имеют право на протест, и если этот протест законный, то власть будет его защищать. В то же время он подчеркнул, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не решением польского правительства.

«Мы пытаемся решить эту проблему. Это определённый конфликт интересов между фермерами и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине, фермерами, которые боятся за своё существование», – добавил политик.

Президент Польши также выразил надежду, что конфликт будет разрешён мирным путём.

«У нас были некоторое время назад протесты водителей, профсоюзов, также ассоциации водителей грузовиков. И этот протест был остановлен именно в результате переговоров с властью, в результате достигнутых договорённостей, можно сказать, в трёхсторонней формуле Польша – Украина – водители. Надеюсь, что таким же образом можно будет решить и этот вопрос мирным путём, путём переговоров», – сказал Дуда.

Одесса News информировала, что 11 февраля возле границы с Украиной в Дорогуске польские протестующие остановили три украинских грузовика и высыпали на дорогу зерно из них. Акция протеста продлится по меньшей мере до 10 марта.

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