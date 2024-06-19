Очередная группа «уклонистов» задержана пограничниками в Одесской области

Пограничники Белгород-Днестровского отряда на автодороге «Одесса-Рени» остановили водителя, пытавшегося доставить на украинско-молдовскую границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отменить дальнейшую поездку 24-летнему «таксисту» пришлось благодаря полученной информации от оперативников Госпогранслужбы. Пассажиры — жители Одесской, Луганской и Донецкой областей — отыскали через Интернет услуги зарубежного трансфера. Получив инструкции, мужчины прибыли в Одессу, где их ожидал водитель легковушки.

Общая стоимость поездки составляла от 3 до 5 тыс. долларов США с каждого, — проинформировала пограничники.

«Действуя в сговоре с онлайн-организаторами, перевозчик получил свой процент в размере $500. В отношении водителя направлено сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». На пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дела всех фигурантов направлены в суд.

Одесса News информировала, что в Приморском районе Одессы по улице Леонтовича 18-летний парень пошёл на грабёж, рассчитывая на то, что с судимостью за уголовное правонарушение в будущем избежит мобилизации.

Фото: Госпогранслужба

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