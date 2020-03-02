Украинцы уже второй день ездят в Россию только по загранпаспортам

Государственная пограничная служба Украины с 1 марта 2020 года пропускает желающих пересечь границу с Россией только по заграничным паспортам.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что граждане Украины, ранее выбывшие за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим документам.

Как считают в Госпогранслужбе, такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля и позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении. Также это позволит уменьшить вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не даёт возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку.

Кроме того, во внутренних паспортах, в отличие от зарубежных, отсутствует возможность проставления отметок о пересечении государственной границы, что часто создаёт проблемы лицам, которым нужно подтвердить пребывание за рубежом (например, в командировке).

Как сообщала Одесса News, 18 декабря 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому с 1 марта 2020 года выезд в Россию граждан Украины будет осуществляться на основании загранпаспорта.