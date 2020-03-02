Пеликаны прилетели в Одесскую область, казарки её покинули

На территорию Национального природного парка «Тузловские лиманы» прилетели пеликаны.

Об этом сообщил одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев на своей странице в Facebook.

«Сегодня к нам, в НПП «Тузловские лиманы», действительно пришла весна. К нам на Кордон нацпарка «Тузловские Амазония» прилетели розовые и кудрявые пеликаны. Они сели возле «пеликаньего» острова, который нацпарк строил при поддержке Peli can live (экологическая миссия профессиональных экспертов, — ред.)».

Также известный эколог отмечает, что на север, в тундру с Чёрного моря потянулись краснозобые казарки. Как сообщала Одесса News, ранее к нескольким особям были прикреплены датчики, позволяющие проследить маршрут передвижения этой удивительной птицы.

Так вот, как пишет Русев, «пришло время больших весенних путешествий. Краснозобые казарки, очень редкие гуси, занесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы, начали улетать из Черноморского побережья. Пару дней назад, обозначенная весной 2019 года в Казахстане спутниковым датчиком в рамках международного проекта LIFE «Сохранение красноволой казарки на глобальном пролётном пути» казарка краснозобая PETER, начала своё миграционное путешествие, оставив свои зимние территории в Болгарии и Румынии. За 2 суток казарка улетела на очень далёкое расстояние и сейчас она уже в России на озере Маныч (см.карту)… Peter пролетел через территорию НПП «Тузловские лиманы», а сейчас пролетел через Дунайский биосферный заповедник».

Другая казарка с датчиком — TANYU — пока ещё в Украине, в Херсонской области: «краснозобая казарка TANYU, которая ещё зимует в Украине, ещё держится на том же месте в Новотроицком районе Херсонской области», сообщает Русев.

«Мы хотим безопасного полёта нашим краснозобым казаркам к Тундре на п.Таймыр и будем рады встретиться с ними снова на осенних местах пролёта и зимовки в национальном природном парке «Тузловские лиманы», резюмирует эколог.

Фото: Facebook