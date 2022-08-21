«Тузловские лиманы»-2022: война и мир

Сегодняшней публикацией Одесса News начинает воскресные репортажи о буднях Национального природного парка «Тузловские лиманы» — природоохранной территории в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Помогать в этом нам будут и.о директора парка Ирина Выхристюк, давний друг нашей редакции одесский эколог, эrозащитник, доктор биологических наук Иван Русев, другие специалисты и эксперты по экологии.

Национальный природный парк был создан 1 января 2010 года по Указу Президента Украины с целью сохранения ценных природных и историко-культурных комплексов и объектов Северного Причерноморья.

В структуре парка есть научно-исследовательский центр, где изучают флору и фауну края. Более 700 видов растений изучают ботаники, а более 260 видов птиц – орнитологи. Также здесь есть специалисты, которые изучают амфибий, рептилий, млекопитающих, насекомых.

Руководитель НПП Ирина Выхристюк так представляет себе задачи своей команды в эти суровые военные дни: «Военные действия всегда негативно отражаются, в том числе и на живой природе. Но… во-первых, это касается территорий, где есть активные боевые действия и разрушения. Благодарить Бога, военных и пограничников, мы не имеем таких боевых действий, как на востоке страны. Более того, наш нацпарк в настоящее время единственный из нацпарков Азово-Черноморского побережья не оккупированный».

Ирина Выхристюк с тревогой говорит о том, что на заповедных землях оккупированных территорий фиксируются регулярные взрывы, проходит движение военной техники.

«У нас нет такого. Влияние военных минимально. Что же есть:

а) во время войны запрещена охота! А это мощный положительный фактор, доказанный войной в Украине, когда в 2014-2016 годах запрет охоты привёл даже к воспроизводству давно исчезнувших видов;

б) нам работать легче, потому что есть реальная поддержка пограничников;

в) все наглые правонарушители «упали на дно». Этому способствовали комендантский час, запрещение выхода лодками на воду.

Как следствие, мы наблюдаем (это видят и жители сёл), как дикие животные быстро адаптируются к новым условиям — появилось большое количество зайцев и птиц. Всё чаще видим зайцев, шакалов, косуль, которые не шарахаются от ужаса. Мы уже можем наблюдать их в спокойном состоянии! Мы отмечаем на новых территориях следы диких кабанов и косуль. То есть, они возвращаются на те участки, откуда их выбили полностью. Это то, что касается положительных моментов», сказала нашим журналистам Ирина.

Глава НПП, отметив положительные тенденции, обеспокоена и тревожными факторами.

В частности, экозащитница обеспокоена проблемами с обитателями водной среды. Это, в первую очередь, касается редких видов дельфинов, занесённых в Красную книгу Украины. «Они страдают от фактора военных действий и пребывания военных кораблей», — сказала Ирина Выхристюк.

Также отметила руководитель НПП и другой существенный негативный фактор, связанный не с внешним врагом, а с внутренним – с действиями местных чиновников-коррупционеров, с которыми Ирина обещает войну постоянную до ПОБЕДНОГО конца.

«Эта победа, в первую очередь, над невежеством, бескультурием, алчностью, глупостью и коррупцией, которая разъедает наше общество и разрушает природную среду», — заявила Ирина Выхристюк.

В борьбе за спокойствие в НПП и сейчас, и в мирное время ей помогает одесский эколог Иван Русев, разоблачающий бездеятельность органов местного самоуправления, саботаж полиции, которая не расследует частые вырубки, не случайно возникавшие пожары, самозахваты территорий НПП.

С самого начала вторжения России в наши края Иван Русев называет себя «голосом безголосой природы» и самоотверженно борется за природу, за свою страну до победного конца и свято верит, что Украина обязательно возродится.

«C началом войны появилось чёткое осознание того, что иллюзия мнимого хрупкого мира осталась в прошлом. Началось полномасштабное вторжение рашистов на нашу территорию, началась новая история Украины, где кровавые и ненасытные мутанты из России вероломно вторглись в наши города, в нашу природу, в нашу культуру, уничтожая всё на своем пути. И в этот момент, каждый из нас, каждый сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы», каждый из тех, кто любит свою страну, кто защищает её природу, культуру, ценности, принял для себя решение делать всё возможное, чтобы отдавать свои знания, свои силы, свою любовь к природе, на защиту Украины и её неповторимой природы», — сказал нашему корреспонденту Иван Русев.

Одесский экозащитник подчеркнул, что «в условиях нашего национального парка мы становились свидетелями реальных событий по издевательству над дикой природой, над птицами и над самыми умными животными Чёрного моря – дельфинами. Мы имеем много партнёров, которые освещают события войны, события жесточайшего вероломства, издевательства не только над людьми, но и над окружающей нас природой. И среди них издание Одесса News, часто освещающее жизнь природы в нашем национальном парке, события борьбы с браконьерством, коррупцией и последовательной борьбы за дикую природу».

Иван Русев рассчитывает, что новый цикл репортажей из жизни Национального природного парка «Тузловские лиманы», начинаемый нашим изданием, привлечёт внимание к проблемам экологии, сохранения животного мира даже в условиях военного времени.

Редакция Одесса News благодарна Ирине Выхристюк и Ивану Русеву за их непоколебимую точку зрения в вопросах защиты природы и приглашает к разговору всех, кому эти проблемы не безразличны.

Фото: Ирина Выхристюк, Иван Русев/Facebook

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