В Украине обновили сигналы тревоги

В Украине обновили сигналы воздушной тревоги, некоторые общины ввели три новых сигнала.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.

«Из-за обострения ядерного шантажа России некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности», – говорится в сообщении.

Как распознать новые сигналы тревоги:

сигнал химической опасности – звук церковных колоколов;



сигнал радиационной опасности – это звон в набат;



сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.



В ведомстве напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздаётся долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

Для справки. Предупреждение о химических и радиационных атаках украинцы также могут получить в мобильном приложении «Воздушная тревога». Также в нём пользователи могут получать уведомления о воздушной тревоге, артиллерийских обстрелах и уличных боях.

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