В Украине обновили сигналы тревоги

В Украине обновили сигналы воздушной тревоги, некоторые общины ввели три новых сигнала.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.
«Из-за обострения ядерного шантажа России некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности», – говорится в сообщении.
Как распознать новые сигналы тревоги:
- сигнал химической опасности – звук церковных колоколов;
- сигнал радиационной опасности – это звон в набат;
- сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.
- В ведомстве напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздаётся долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.
Для справки. Предупреждение о химических и радиационных атаках украинцы также могут получить в мобильном приложении «Воздушная тревога». Также в нём пользователи могут получать уведомления о воздушной тревоге, артиллерийских обстрелах и уличных боях.
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