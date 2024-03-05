Ночью враг снова коварно атаковал Одесскую область ударными дронами

Ночью 5 марта враг вновь атаковал ударными дронами типа «Shahed-131/136» территорию Украины, в том числе Одесскую область.

По сообщению Генштаба ВСУ, «российские оккупанты применили 22 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 18 ударных БпЛА были уничтожены».

Повторение преступной тактики маневров над жилищными и промышленными районами Одессы и пригорода создавало реальную угрозу мирным жителям, затрудняя работу ПВО.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания рекреационного оздоровительного объекта, которое не функционирует с самого начала полномасштабного вторжения. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован.

Также в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Одесса News информировал, что в результате предыдущей вражеской атаки на Одессу и попадания российского дрона в многоэтажку по ул. Добровольского, 134, погибли 12 человек, пятеро из них — дети. Пятерых удалось спасти.

Инфографика: ВС ВСУ

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