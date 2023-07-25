517 дней войны: контрнаступление ВСУ отстаёт от графика, но идёт по плану

Начались 517-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Враг продолжает убивать мирное население Украины и игнорирует законы и обычаи войны, используя тактику террора. «У нас очень длинная линия фронта. Нам противостоит большое количество врагов. Это война, а не компьютерная игра», – сказал Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, пишет издание Гордон.

Контрнаступление Киева отстаёт от графика, рассказал министр, подчеркнув, что не беспокоится, поскольку оно идёт по плану.

Резников назвал ошибочным представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым, заявив, что контрнаступление идёт медленнее, чем предполагалось, из-за недостатка боеприпасов, средств ПВО, артиллерийских систем и снарядов к ним.

По словам Резникова, украинские генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя, и главная ценность для Украины – это жизнь её солдат.

Ситуация на южном фронте в Украине замедлилась во многом из-за сложных минных заграждений, установленных российскими войсками, которым дали время для укрепления обороны. По словам Резникова, украинским силам приходится вручную расчищать пути через поля. Россияне заминировали большие участки, которые очень трудно расчистить, подчеркнул он.

«Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, сапёров и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения», – сказал Резников, добавив, что активность в разных местах запутает россиян в отношении основного направления, по которому пойдёт Украина.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 25 июля, наши защитники успешно отражают атаки противника на Бахмутском (северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки), Авдеевском (в районе Первомайского), Марьинском (в районах Красногоровки и Марьинки), Шахтёрском направлениях (в районе Ровного Донецкой области).

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 24 июля провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассматривались актуальная ситуация на фронте и планирование наступательных и оборонительных действий ВСУ.

На главном фото Андрей, медик эвакуационной группы 28-ой отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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