Президент Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июля провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассматривались три основных вопроса.

Об этом Глава государства написал в своём Telegram.

«Три основных вопроса сегодняшней Ставки. Первый. Актуальная ситуация и планирование наших наступательных и оборонительных действий», — говорится в сообщении.

Вторым вопросом заседания был ответ Украины на российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию, акцентировал Зеленский.

«Третье. Разблокирование Чёрного моря. «Зерновой коридор», – добавил он.

Глава Украинского государства сообщил, что во время заседания Ставки были заслушаны «доклады Главнокомандующего ВСУ Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, начальника ГУР Буданова и вице-премьера Кубракова».

«Работаем одной командой. Результаты будут ощутимыми», — резюмировал Президент.

Наибольшее внимание, — сказал Зеленский, – к фронтовым вопросам. Были доклады Главкома, командующих основными направлениями, руководителя ГУР. Максимум внимания и тем направлениям, где мы двигаемся вперёд, и тем, где украинские силы – в обороне.

Верховный Главнокомандующий подчеркнул: «Во всех направлениях первая задача – это максимальное уничтожение окупантов, их техники, запасов, складов, штабов. Россия должна каждый день терять – это справедливо».

«Конечно, подробно разбираем на Ставке и все вопросы защиты от российского ракетного и дронового террора. Защита наших людей, наших городов, наших портов, черноморского «зернового коридора». Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения», — резюмировал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля провёл предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy