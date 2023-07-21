Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Президента, на заседании рассмотрели вопросы, касающиеся работы «зернового коридора», ситуации на фронте, также обсудили работу территориальных центров комплектования.

«Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры «зерновой инициативы». Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова. Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову – подготовить комплекс действий для продолжения работы «зернового коридора». МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги», – проинформировал он.

О ситуации на фронте докладывали Залужный, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, а также командующий Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой «Хортица» Александр Сырский.

«Актуальная ситуация на поле боя. Глубокий аналитический доклад всех наших разведок по замыслам противника на короткую и длительную перспективу. Также – снабжение, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляк, министр Камышин», – рассказал Зеленский.

Кроме того, обсуждалась ситуация на северной границе, сообщил президент. Докладывали представители Госпогранслужбы, Службы внешней разведки и Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Держим под пристальным контролем деятельность наёмников в Беларуси, – отметил Зеленский. – Также идёт комплексная проверка работы ТЦК – военкоматов. Заслушали промежуточный отчёт, до конца месяца ожидаем результаты инспекции».

Как сообщала Одесса News, Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. В течение 2022 года Зеленский провёл 45 заседаний ставки. В этом году президент собирал заседания ставки более 25 раз, предыдущее состоялось 18 июля.

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