Пентагон подтвердил, что кассетные боеприпасы уже в Украине

Министерство обороны США официально подтвердило в четверг, 13 июля, что кассетные боеприпасы, предназначенные для Украины, уже доставлены на место назначения.

Об этом заявил журналистам директор по операциям Объединённого штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс, сообщает Укринформ со ссылкой на AP.

«По состоянию на данный момент кассетные боеприпасы действительно доставлены в Украину», — сказал чиновник Пентагона. В то же время он не уточнил, применяли ли их Вооружённые силы Украины.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский в интервью CNN сказал, что украинские войска действительно получили партию кассетных боеприпасов из США, однако их ещё не применяла. При этом он подчеркнул, что полученное вооружение способно кардинально изменить ситуацию на поле боя.

«Противник тоже понимает, что, получив эти боеприпасы, у нас будет преимущество. Противник покинет ту часть местности, где их можно задействовать», — сказал он.

По словам Тарнавского, высшее руководство украинской армии будет определяться с участками, где их можно будет использовать, добавив, что это очень мощное оружие.

Он также отметил ограничения использования кассетных боеприпасов, заявив, что их использование запрещено в густонаселённых районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

«Россияне думают, что мы будем использовать их (кассетные боеприпасы, – ред.) на всех участках фронта. Они ошибаются. Но они очень волнуются», – добавил командующий.

Кстати. Своё несогласие с предоставлением Украине кассетных боеприпасов высказали Германия, Испания, Канада, Великобритания.

Как сообщала Одесса News, ещё в марте 2022 года российские войска сбросили на посёлок Затока в Одесской области кассетные авиабомбы.

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