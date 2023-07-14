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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Кулиш, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Кулиш, светлая ему память

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22 мая в бою под Бахмутом погиб житель села Карналиевка из Старокозацкой громады Белгород-Днестровского района Одесской области Александр Кулиш.

Об этом сообщает Старокозацкая громада. Защитнику было всего 33 года.

Александр Кулиш служил в 28-й отдельной механизированной бригаде.

У него остались жена и пятеро детей.

Героя похоронили 29 мая в с. Карналиевка.

Как сообщала Одесса News, 17 мая под Бахмутом во время выполнения боевой задачи погиб житель Одесской области из Балты – сержант Александр Шаргородский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Староказацкая громада, Суспільне

Видео: Суспільне

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