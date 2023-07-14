Ночную вражескую атаку на Украину ПВО отражали в сложных погодных условиях

Сегодняшней ночью на южном направлении при атаке вражеских беспилотников силы противовоздушной обороны ВСУ вели боевую работу в сложных погодных условиях.

Об этом Оперативное командование «Юг» сообщает в Facebook.

«В сложных погодных условиях идёт боевая работа сил противовоздушной обороны. Враг атакует ударными беспилотниками на фоне сильной грозы», — говорится в сообщении.

Между тем, добавили военные, в море на боевом дежурстве находятся два ракетоносителя, снаряжение которых составляет до 12 ракет типа «Калибр».

В оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 14 июля сказано: «Враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется».

По последним данным ВС ВСУ, Украина была атакована ночью 14 июля «17 ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131» с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). «В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 «шахедов». Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БпЛА, ещё шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила в минувшие сутки».

Днепропетровская облгосадминистрация сообщила о ночной атаке территории области вражескими беспилотниками: «Защитники из ППК «Восток» сбили 6 «Шахедов». Впрочем, ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге. Повреждённое коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, ещё три – изуродованы. Побита спецтехника. Задело и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома. Ударил агрессор и по Синельниковщине».

Николаевская облгосадминистрация проинформировала, что в области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Как сообщала Одесса News, утром 13 июля с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный Одесской области, сбросив фугасную авиабомбу.

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