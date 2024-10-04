В Воронежской области РФ атаковали нефтебазу, бушует пожар

В ночь на 4 октября в Воронежской области страны-агрессора России украинские военные поразили склад горюче-смазочных материалов, которые использовали российские оккупанты.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

«Сегодня ночью нанесён удар по базе хранения горюче-смазочных материалов «Аннанефтепродукт», что возле населённого пункта Анна Воронежской области РФ. В районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание, по меньшей мере, в один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание», – говорится в сообщении.

Военные отметили, что задачу выполнили силы и средства Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

В Генштабе подчеркнули, что результаты поражения ещё уточняются.

В ВСУ не сообщали, как именно был атакован состав горюче-смазочных материалов, однако воронежские паблики, в частности, Telegram-канал «Регион-36 (Воронеж с огоньком)» пишет со ссылкой на жителей Аннинского района Воронежской области, что огонь вспыхнул после атак БпЛА.

Губернатор российского региона Александр Гусев подтвердил атаку беспилотников, отмечает Astra.

«В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БпЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчёты», – цитирует его издание.

Одесса News информировала, что с начала года Украина усилила атаки на нефтегазовые объекты на территории России: нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), нефтебазы и газовые терминалы. Атаки зафиксировали во многих регионах. Ответственность за часть инцидентов неофициально и официально брали силы обороны Украины.

Украина атакует объекты на территории страны-агрессора с использованием отечественных беспилотных систем.

Так, а июле 2024 года горела нефтебаза в Курской, а в августе — в Ростовской областях.

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