Посольство США призывает своих граждан не въезжать в Украину

Посольство Соединённых Штатов Америки призывает своих граждан не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно выехать.

Об этом говорится в заявлении диппредставительства, сообщает Укринформ.

«Ситуация с безопасностью по всей Украине продолжает быть жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак со стороны России, активных боевых действий в стране и неопределённых условий безопасности», — отметило посольство.

Посольство призывает граждан США не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно выехать, используя частный наземный транспорт, если это безопасно.

Ведомство также советует избегать больших собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать российскими военными целями где угодно в Украине, включая её западные регионы.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года, когда началась эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк предположил, что она вызвана не столько угрозой вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США.

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