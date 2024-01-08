В ночь с 7 на 8 января в одесском небе уничтожены 7 вражеских беспилотников

В ночь с 7 на 8 января южные территории Украины атаковали 8 вражеских «шахедов».

Об этом сообщает в Facebook Воздушное командование «Юг».

Отмечается, что в небе над Одесской областью россияне потеряли 7 БпЛА, 1 – в Николаевской области.

Одесса News информировала, что предыдущей ночью, 7 января, дроновая атака и ответная боевая работа подразделений противовоздушной обороны на юге Украины длилась около 6 часов, было уничтожено 11 дронов-камикадзе: 5 — в Николаевской, по 2 в Одесской и Днепропетровской, по 1 — в Кировоградской и Винницкой областях.

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