Песня воскресенья на Одесса News: Аlyona Аlyona, «Муляжи»

На написание песни «Муляжи» украинскую певицу Аlyona Аlyona вдохновили детские глаза, которые она видела при посещении волонтёрских центров.

«Очень часто мы, взрослые люди, пускаем в своё сердце гнев, ярость, обиды, ненависть. Если рядом с ребёнком находятся взрослые, постоянно полные ярости, то детские глаза начинают транслировать отчаяние и непонимание того, как поступать. Мне было страшно это видеть, и я очень хотела бы, чтобы люди учились прощать даже тогда, когда невероятно больно. Прощать самих себя, близких людей или несправедливость этой вселенной. Ведь мы являемся примером для наших детей, а в ситуации с прощением именно дети являются примером для нас всех. Дети умеют прощать, потому что их сердца полны любви. А когда сердце полно любви, то становится легче бороться и жить ради светлого будущего», — написала певица.

Як черствими стали такими мені скажіть

І чому є люди, а є просто муляжі

Та вогонь все-таки сяє в дитячих сумних очах

Любові вони нас вчать, тож маємо пробачать

А холодний вітер сивиною бавив зі скронь

Розревітись – означа ослабити бронь

Бачать діти, бачить Бог крізь дим і вогонь

Як відділити нам вороже все від свого?

Скільки втрат? Де мій брат? Де мій батько і син?

Чорний день, чорна ніч, з чорних вуст голоси

Чути крик, в горлі хрип, світ замовкне на мить

Пустота Пустота Не болить

Як черствими стали такими мені скажіть

І чому є люди, а є просто муляжі

Та вогонь все-таки сяє в дитячих сумних очах

Любові вони нас вчать, тож маємо пробачать

Як черствими стали такими мені скажіть

І чому є люди, а є просто муляжі

Та вогонь все-таки сяє в дитячих сумних очах

Любові вони нас вчать, навчіть мене пробачать

З пір’я гнізда порожні, та птахи не прилітають

У повітрі тривожно, та безпечні ще місця є

Сльози литиме кожен, хоча сонце ще сяє

Як це стримати можна, коли люди щезають?

Але чорні мов ніч очі, кажуть нещасні

Свою посмішку стри – сміх чомусь не на часі

Це суворе життя, страх за руку трима

Де дитинство, якого уже нема?

Як черствими стали такими мені скажіть

І чому є люди, а є просто муляжі

Та вогонь все-таки сяє в дитячих сумних очах

Любові вони нас вчать, тож маємо пробачать

Як черствими стали такими мені скажіть

І чому є люди, а є просто муляжі

Та вогонь все-таки сяє в дитячих сумних очах

Любові вони нас вчать, навчіть мене пробачать.

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