Песня воскресенья на Одесса News: Пономарёв, Хома и Тополя, «Темна нічка»

Украинский певец Александр Пономарёв выпустил новую песню «Темна нічка» в содружестве с Михаилом Хомой (Dzidzio) и фронтменом группы «Антитела» Тарасом Тополей и представил клип на неё.
Песню опубликовали на YouTube-канале Пономарёва, а подробности о её написании и съёмках клипа артист накануне премьеры рассказал главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман.
«Эта песня, текст и музыку которой написал Александр Пономарёв, посвящена военным и она о наших военных и их любимых и близких: матерях, дочерях, сёстрах», – отмечено в пресс-релизе, предоставленном изданию.
Идея песни родилась во время поездок с Хомой к военным на фронт. Клип снимали два дня, съёмки проходили в расположении одной из воинских частей.
«Мы два дня снимали – никакой тревоги. А только режиссёр сказал: «Стоп, снято!» – буквально через пол минуты воздушная тревога. Ну как оно может так быть?» – сказал музыкант.
Перед широкой публикой премьера песни состоялась 20 апреля – Пономарёв и Хома в сопровождении симфонического оркестра давали концерт «Україна переможе» в столичном Дворце «Украина». Во время концерта прошёл сбор на FPV-дроны для одного из подразделений особого назначения в составе 41-й отдельной механизированной бригады.
Темна нічка любить артилериста
Він не спить і б’є лихих ворогів!..
Захищає рідне Українське місто,
Нічка заряджає, снаряд полетів!..
Нічка заряджає, снаряд полетів!..
Приспів:
А його чекає дівчина удома,
Мама у долонях теплий хліб несе…
А його чекають друзі і знайомі,
Чекають із подякою за все,
З великою подякою за все!..
Темна нічка любить наших соколів,
Що тримають небо і б’ють ворогів.
За Вкраїну вільну та за вільну долю
Нічка заряджає, заряд полетів!..
Нічка заряджає, заряд полетів!..
Приспів.
Темна нічка любить нашу піхоту,
Штурмова піхота жене ворогів!
З рідної землі жене крок за кроком,
Нічка заряджає, набій полетів!..
Нічка заряджає, набій полетів!..
Приспів.
А його чекає дівчина удома,
Мама у долонях теплий хліб несе…
А його чекають друзі і знайомі,
Чекають із подякою за все,
З безмежною подякою за все!..
«В течение широкомасштабной войны Александр создал немало песен, все они всегда имели целью подбодрить народ в такие трудные времена, воспеть отвагу и силу наших военных, – отметил Тополя. – Я всегда с радостью отзывался на приглашение приобщиться к его творчеству, потому что мы – друзья, а эти песни действительно актуальны, и люди воспринимают их как народные».
За время полномасштабной войны на концертах и других благотворительных мероприятиях Пономарёв и Хома, по данным их команды, собрали около 150 млн грн на дроны и автомобили для сил обороны Украины.
Видео: Александр Пономарёв/YouTube
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