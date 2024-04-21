Песня воскресенья на Одесса News: Пономарёв, Хома и Тополя, «Темна нічка»

Украинский певец Александр Пономарёв выпустил новую песню «Темна нічка» в содружестве с Михаилом Хомой (Dzidzio) и фронтменом группы «Антитела» Тарасом Тополей и представил клип на неё.

Песню опубликовали на YouTube-канале Пономарёва, а подробности о её написании и съёмках клипа артист накануне премьеры рассказал главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман.

«Эта песня, текст и музыку которой написал Александр Пономарёв, посвящена военным и она о наших военных и их любимых и близких: матерях, дочерях, сёстрах», – отмечено в пресс-релизе, предоставленном изданию.

Идея песни родилась во время поездок с Хомой к военным на фронт. Клип снимали два дня, съёмки проходили в расположении одной из воинских частей.

«Мы два дня снимали – никакой тревоги. А только режиссёр сказал: «Стоп, снято!» – буквально через пол минуты воздушная тревога. Ну как оно может так быть?» – сказал музыкант.

Перед широкой публикой премьера песни состоялась 20 апреля – Пономарёв и Хома в сопровождении симфонического оркестра давали концерт «Україна переможе» в столичном Дворце «Украина». Во время концерта прошёл сбор на FPV-дроны для одного из подразделений особого назначения в составе 41-й отдельной механизированной бригады.

Темна нічка любить артилериста

Він не спить і б’є лихих ворогів!..

Захищає рідне Українське місто,

Нічка заряджає, снаряд полетів!..

Нічка заряджає, снаряд полетів!..

Приспів:

А його чекає дівчина удома,

Мама у долонях теплий хліб несе…

А його чекають друзі і знайомі,

Чекають із подякою за все,

З великою подякою за все!..

Темна нічка любить наших соколів,

Що тримають небо і б’ють ворогів.

За Вкраїну вільну та за вільну долю

Нічка заряджає, заряд полетів!..

Нічка заряджає, заряд полетів!..

Приспів.

Темна нічка любить нашу піхоту,

Штурмова піхота жене ворогів!

З рідної землі жене крок за кроком,

Нічка заряджає, набій полетів!..

Нічка заряджає, набій полетів!..

Приспів.

А його чекає дівчина удома,

Мама у долонях теплий хліб несе…

А його чекають друзі і знайомі,

Чекають із подякою за все,

З безмежною подякою за все!..

«В течение широкомасштабной войны Александр создал немало песен, все они всегда имели целью подбодрить народ в такие трудные времена, воспеть отвагу и силу наших военных, – отметил Тополя. – Я всегда с радостью отзывался на приглашение приобщиться к его творчеству, потому что мы – друзья, а эти песни действительно актуальны, и люди воспринимают их как народные».

За время полномасштабной войны на концертах и других благотворительных мероприятиях Пономарёв и Хома, по данным их команды, собрали около 150 млн грн на дроны и автомобили для сил обороны Украины.

Видео: Александр Пономарёв/YouTube

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