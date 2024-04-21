«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 80-й) — рибальство в межах Парку заборонено

Служба державної охорони національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, наголосила, що наразі рибальство в межах Парку заборонено.

На жаль, цієї вимоги дотримуються не всі, а тому варто пам’ятати, що незаконне рибальство може обійтися любителям поласувати рибкою недешево, — міститься у попередженні на сторінці Нацпарку у Facebook.

«Якщо людина здійснює вилов у заборонений період забороненими знаряддями лову чи без дозволу, вона вчиняє правопорушення і є браконьєром, тому її очікує зустріч не тільки зі Службою державної охорони природно-заповідного фонду Парку, а й з представниками Водної поліції, Державної прикордонної служби, Державної екологічної інспекції», — йдеться у публікації.

Окрім репутаційних ризиків, на браконьєрів чекають штрафи й навіть судимість.

Дехто може подумати : «Ну, піймав пару карасиків та кефалин, і що, тепер в тюрму?».

За такий вилов — ні, але штраф суттєвий, особливо, якщо йдеться про рибальство в НПП «Тузлівські лимани», на території якого діють спеціальні такси для обчислення розміру шкоди внаслідок незаконного добування об’єктів тваринного світу, зокрема, поширених в Тузлівських лиманах видів риб.

Так, за один екземпляр виловленого карася сріблястого браконьєр заплатить 872,33 грн, а кефаль – 17467,62 грн. Одна камбала-глоса обійдеться рибалці в 43658,54 грн., судак — 26211,94 грн., сазан (короп) – 17467,62 грн., товстолобик – 13084,95 грн., окунь звичайний – 4098,9 грн., бичок – 872,33 грн., атерина -178,67 грн., креветка -31,53 грн.

Варто добряче подумати перед тим, як збиратись порибалити на Тузлівських лиманах, або звернутись за дозволом до дирекції НПП.

На цей рік Міністерством захисту дозвілля та природних ресурсів України виділені ліміти на вилов риби в умовах військового стану.

У попередньому недільному екологічному випуску Одесса News «Тузлівські лимани: війна та мир» йшлося про те, як через військові дії страждають птахи, які змушені покинути місця свого традиційного гніздування і шукати притулок в інших місцях.

Фото: НПП «Тузлівські лимани»/Facebook

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