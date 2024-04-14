«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 79-й) — налякані війною птахи шукають притулок

Через військові дії багато птахів змушені покинути місця свого традиційного гніздування і шукати притулок в інших місцях.

Багаточисельні вибухи снарядів, інші неприродні шуми війни привели до Національного природного парку «Тузлівські лимани» нічних чапель — квакв та малих чепур.

За спогадами одеського еколога, доктора біологічних наук Івана Русєва, в минулому, 2023 році, ці птахи змогли відгніздитися у Нацпарку, сформувавши невеличку колонію на деревах глядичіі, перед тим довго мандрувавши територією парку в пошуках безпечного місця. Восени вони полетіли до Африки. «Зараз вони вже повернулись до нас, — пише Іван Русєв, — з’являються на мілководдях лиманів, на піщаному пересипу, прилітаючи з далекої Африки».

«Їх звичайне місце гніздування зараз зайняте війною і, ймовірно, що кваки та чепури малі відчувають цей жах, і не відомо, чи сформують вони колонію для гніздування пташенят в нашому нацпарку. Хоча ми дуже надіємось і віримо, що все в них вийде», — сподівається еколог.

За словами Івана Русєва, коли він ще «студентом мешкав, як Мауглі, в колоніях цих птахів та блискучого ібіса в дельті Дністра», йому «вдалося встановити шляхом кільцювання (більш 5000 пташенят квака було закільцьовано), що дністровські кваки зимують в Африці — Малі, Чаді, Нігері, а в Україні квак і мала чепура— це гніздові, перелітні, а подекуди квак, наприклад, зимуючий вид у пониззях Дністра. Через Тузлівські лимани завжди пролягала частка їхніх міграційних шляхів. Але зараз війна напряму або рикошетом вбиває та руйнує все навколо».

Харчуються кваки та малі чепури в Нацпарку переважно невеликою рибою, жабами, водними комахами та їхніми личинками. Кваки, хоч і досить компанійські птахи, проте полюють, зазвичай, поодинці. Але мала чепура полюбляє полювати невеличкими групками.

Іван русєв також повідомляє, що зараз на березі Чорного моря реєструється міграція різних видів птахів. Серед них декілька видів куликів: кульон великий, коловодник звичайний, болотяний, побережник болотяний, чорногрудий, білохвостий, брижач, сивка морська, сивка звичайна, кулик-сорока.

«Часто вночі їх лякають різні шуми війни і це призводить до потужного стресу. Деякі покидають територію і летять далі. Вони майже всі летять на Північ і далеко. Ймовірно опиняться, або будуть перетинати природні території в зоні активних бойових дій і це негативно впливає на стан популяцій окремих видів», — з сумом пише захисник природи.

Одесса News у попередньому випуску екологічних новин з НПП «Тузлівські лимани» оповідала про загибель у воєнному березні 2024 року кількох десятків дельфінів у бухтах Севастополя і біля інших берегів окупованого Криму.

Фото: Іван Русєв, Олена Старовєрова/ Facebook

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