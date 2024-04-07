«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 78-й) — природа страждає від війни

Національний природний парк «Тузлівські лимани», що в Одеській області, 3 квітня відзначив Всесвітній день водних тварин, використавши його задля поширення інформації про цих, часто забутих диких тварин, які мешкають у воді чи поблизу неї, та необхідності їх захисту.

Про це йдеться в публікаціях НПП «Тузлівські лимани» в Facebook.

На жаль, війна робить свою підступну справу, знищуючи і людей, і тварин.

За інформацією, якою поділився одеський еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв, в акваторію Південно-Західної частини Чорного моря нещодавно повернулися із зимівлі дельфіни і їх вже бачили співробітники Нацпарку.

«На щастя, — пише Іван Русєв, — зараз не спостерігається жахлива масова загибель китоподібних, тіла яких викидало сотнями на різні чорноморські береги рік тому, але прикро, що знову, у воєнному березні вже 2024 року загинуло декілька десятків дельфінів у бухтах Севастополя і біля інших берегів окупованого Криму», — з тривогою описує ситуацію знавець дикої природи.

За його словами, серед виявлених є й контужені тварини з симптомами ураження сонарами.

«Причому, багато серед загиблих дельфінів — виду білобочка. До наших одеських берегів і берегів Болгарії також викинуло азовок, загиблих від війни в окупованих орками водах Чорного моря, яких течія прибила до берегів. І це є підтвердженням того факту, що активність ворожих субмарин і надводних човнів у той частині Чорного моря біля Криму, Новоросійська — є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських китоподібних», — вважає Іван Русєв.

«За нашими оцінками, з урахуванням того факту, що море викидає тільки 5% загиблих тіл, реальна кількість загиблих — вже декілька тисяч тварин», — резюмує захисник природи.

До Всесвітнього дня водних тварин для кращого розуміння водного світу Національного природного парку «Тузлівські лимани» його науковці розробили плакат про їхтіофауну Нацпарку.

Одесса News у попередньому, 77-му екологічному випуску повідомляла про щоденну боротьбу працівників та охоронців НПП «Тузлівські лимани» з браконьєрами, зокрема, тими, хто вирубує ліси.

Фото: НПП «Тузлівські лимани», Іван Русєв/Facebook

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