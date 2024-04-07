Песня воскресенья на Одесса News: MEGAWHITE, «Покликані перемагати»

Рок-группа MEGAWHITE выпустила видеоклип песни «Покликані перемагати», посвящённой Украинской добровольческой армии.
«Они стали в строй, потому что так велели их сердца. Пошли по зову тех, чьи души зовут уже из могил. У каждого из них свои убеждения и взгляды на войну. Но в одном они едины – идут вперёд за свою Украину. Их предназначение – защищать, бороться и творить будущее уже здесь и сейчас! Ибо они – Украинская добровольческая армия», — говорилось при презентации видеоклипа.
Автор музыки Олег «Белый» Шевченко, слова песни Татьяны Репеде.
Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя
Здобудеш українську державу, або згинеш у боротьбі за неї
Не дозволиш нікому плямити слави, ні чести твоєї нації
Пам’ятай про великі дні наших визвольних змагань
Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба
Пліч-о-пліч тримаймо стрій
Всі разом — йдемо вперед
Пліч-о-пліч у запеклий бій
Нас Бог за собою веде
Ми там, де і пекло й рай
Ми там, де ідуть бої
До зброї, мій брат, вставай
Кордони тримай свої
І ми йдемо у бій
І в унісон серця
За землю, за людей
З початку й до кінця
До перемоги дня
Ми зімкнемо ряди
Бо добровольчий дух
Свободи — назавжди!
Ми знаємо ціну словам
«Єднання» та «сила духу»!
На собі наш ворог пізнав
Всю лють добровольчого руху!
У єдності сила й міць
Квітуча соборна держава!
Промовиш: «Слава Україні!»
Мільйони відгукнуться: «Героям слава!»
І ми йдемо у бій
І в унісон серця
За землю, за людей
З початку й до кінця
До перемоги дня
Ми зімкнемо ряди
Бо добровольчий дух
Свободи — назавжди!
Пімсти смерть великих лицарів
Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба
Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи
І ми йдемо у бій
І в унісон серця
За землю, за людей
З початку й до кінця
І ми йдемо у бій
І в унісон серця
За землю, за людей
З початку й до кінця
До перемоги дня
Ми зімкнемо ряди
Бо добровольчий дух
Свободи — назавжди!
Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації
Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни
Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й простору української держави
Покрикані перемагати!
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Номад» украинского рок-музыканта Олега Скрипки.
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