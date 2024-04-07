Песня воскресенья на Одесса News: MEGAWHITE, «Покликані перемагати»

Рок-группа MEGAWHITE выпустила видеоклип песни «Покликані перемагати», посвящённой Украинской добровольческой армии.

«Они стали в строй, потому что так велели их сердца. Пошли по зову тех, чьи души зовут уже из могил. У каждого из них свои убеждения и взгляды на войну. Но в одном они едины – идут вперёд за свою Украину. Их предназначение – защищать, бороться и творить будущее уже здесь и сейчас! Ибо они – Украинская добровольческая армия», — говорилось при презентации видеоклипа.

Автор музыки Олег «Белый» Шевченко, слова песни Татьяны Репеде.

Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя

Здобудеш українську державу, або згинеш у боротьбі за неї

Не дозволиш нікому плямити слави, ні чести твоєї нації

Пам’ятай про великі дні наших визвольних змагань

Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба

Пліч-о-пліч тримаймо стрій

Всі разом — йдемо вперед

Пліч-о-пліч у запеклий бій

Нас Бог за собою веде

Ми там, де і пекло й рай

Ми там, де ідуть бої

До зброї, мій брат, вставай

Кордони тримай свої

І ми йдемо у бій

І в унісон серця

За землю, за людей

З початку й до кінця

До перемоги дня

Ми зімкнемо ряди

Бо добровольчий дух

Свободи — назавжди!

Ми знаємо ціну словам

«Єднання» та «сила духу»!

На собі наш ворог пізнав

Всю лють добровольчого руху!

У єдності сила й міць

Квітуча соборна держава!

Промовиш: «Слава Україні!»

Мільйони відгукнуться: «Героям слава!»

І ми йдемо у бій

І в унісон серця

За землю, за людей

З початку й до кінця

До перемоги дня

Ми зімкнемо ряди

Бо добровольчий дух

Свободи — назавжди!

Пімсти смерть великих лицарів

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба

Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи

І ми йдемо у бій

І в унісон серця

За землю, за людей

З початку й до кінця

І ми йдемо у бій

І в унісон серця

За землю, за людей

З початку й до кінця

До перемоги дня

Ми зімкнемо ряди

Бо добровольчий дух

Свободи — назавжди!

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й простору української держави

Покрикані перемагати!

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Номад» украинского рок-музыканта Олега Скрипки.

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