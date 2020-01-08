Группа «Resonance» выступит в Одессе с Рождественским концертом

Многие уже знают, что оркестр «Résonance» — группа музыкантов, не совсем похожая на все остальные оркестры сегодняшнего дня.

В то время, как остальные активно создают шоу, всячески угождая публике, «Resonance» остаётся группой анахоретов, которая давно сбежала от цивилизации, чтобы заниматься музыкой, и много лет, в свободное от концертов время, живёт в пещерах, под камнями и при полной темноте. Барабанщик за время туров, например, не видел ни одного живого человека, бас-гитариста вырастили медведи (они же позже и научили его играть на басу), а скрипачи абсолютно разучились понимать русский язык.

Но есть один праздник, когда жизненно необходимо выйти из пещеры.

Ну, здравствуй, Новый год! А какой же Новый год без Ёлки?

«ROCK around the Christmas Tree» — это когда Джимми Пейдж, Оззи Озборн и Курт Кобейн вместе наряжают Ёлку, а Джон Леннон с Миком Джаггером варят праздничный глинтвейн. Это мелодии, сопровождающие празднование каждого меломана, и к тому же в фирменной тяжёлой, яркой и неожиданной оркестровой версии «Resonance».

Цена билета от 200 до 450 гривен. Их можно приобрести здесь.

Дата и время начала: 14 января в 19:00.

Место проведения: Областная филармония