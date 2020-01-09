Одесса скорбит о жертвах авиакатастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января днём траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января в результате катастрофы пассажирского самолёта авиакомпании “МАУ” в Тегеране (Иран).

Соответствующий Указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолёта украинской авиакомпании, сообщает пресс-служба Президента.

“С целью чествования памяти погибших Президент постановил приспустить государственные флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций”, — говорится в сообщении.

Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле — и радиопередач.

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил соболезнования родным и близким погибших на своей странице в Facebook.

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Одесса скорбит вместе с Украиной и всем миром», — написал Одесский городской голова.

Как сообщала Одесса News, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлёта из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По последним данным, на борту самолёта находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.

Вероятной причиной крушения самолёта называют возгорание двигателя.

Президент Украины Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту катастрофы украинского самолёта. По его словам, независимо от заключений о причинах катастрофы, будет проведена проверка лётной пригодности всего гражданского флота Украины.

В столицу Ирана прибыли украинские эксперты и спасатели, чтобы совместно расследовать причины катастрофы. Среди них — представители службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.