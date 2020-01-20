В «Борисполе» попрощались с погибшими в катастрофе самолета МАУ

19 январе в терминале «В» Международного аэропорта «Борисполь» прошла церемония прощания с погибшими в катастрофе самолёта авиакомпании «МАУ» в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Самолёт, доставивший на родину останки погибших, в 11:00 приземлился в «Борисполе». Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами. В аэропорту при этом присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Алексей Гончарук, представители Офиса Президента, правительства, руководство компании МАУ.

Затем траурный кортеж направился к терминалу «В», где его встретили работники гражданской авиации, люди с цветами. Состоялась закрытая церемония прощания с погибшими украинцами для родственников и близких.

Под звуки негромкой печальной музыки Президент Владимир Зеленский возложил цветы.

Как сообщала Одесса News, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины». 11 января Иран признал, что пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

На борту самолёта находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа — пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

16 января завершилась идентификация тел погибших украинцев — эксперты МВД получили ДНК-профили останков всех 11-ти человек.

Фото: Пресс-служба ОП