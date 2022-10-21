Посольства Ирана и Вьетнама рекомендуют своим гражданам покинуть Украину

Министерства иностранных дел Ирана и Вьетнама выступили с заявлениями, в которых призвали граждан своих стран, которые находятся на территории Украины, покинуть её, а большую часть казахстанских дипломатов передислоцировали из Киева в Варшаву.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters, «в связи с эскалацией военного характера в Украине всем иранцам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Украину. Также проживающим в Украине иранцам рекомендуется покинуть страну в целях собственной безопасности».

Обращение дипломатического ведомства к гражданам Ирана было обнародовано на следующий день после заявления Администрации президента США Джо Байдена о том, что Иран непосредственно участвует в российской агрессии против Украины, и введения против Ирана санкций со стороны Великобритании и Евросоюза.

Министерство иностранных дел Вьетнама призвало своих граждан, находящихся на территории Украины, уехать из больших городов из-за усиления их обстрелов Российской Федерацией, сообщает Vietnam News.

«Мы с пристальным интересом следим за ситуацией в Украине и уделяем особое внимание мероприятиям по защите граждан Вьетнама, которые сейчас там проживают и работают», – заявила в четверг на брифинге спикер МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

Она отметила, что «поскольку ситуация в Украине развивается по-новому, сложно и непредсказуемо, Министерство иностранных дел срочно поручило посольству Вьетнама в Украине поддерживать регулярный контакт с вьетнамской общиной в Украине, чтобы понять ситуацию и организовать официальные контакты».

По информации Zakon.kz., большую часть казахстанских дипломатов передислоцировали в Варшаву, но консул пока остаётся в Киеве. Как сообщил глава казахстанского внешнеполитического ведмства Мухтар Тлеуберди, «мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву и оттуда ведёт свою деятельность».

Министр подчеркнул, что в Киеве остаётся консул, который на ежедневной основе принимает казахстанцев и оказывает помощь по эвакуации. «Поэтому говорить о полной эвакуации и о временном закрытии посольства нет причин», — добавил он.

Как сообщала Одесса News, ранее посольства США, Индии, Египта и Китая рекомендовали своим гражданам как можно быстрее покинуть Украину.

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