В Одессе почтили память жертв Холокоста

21 октября в сквере «Против забвения» на Люстдорфской дороге состоялась церемония, посвящённая 81-й годовщине трагедии в Одессе.

Именно на этом месте на пороховых складах в ночь на 23 октября 1941 года были заживо сожжены 25000 одесситов, преимущественно еврейской национальности, — информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

В сквере, где до полномасштабного вторжения РФ в Украину были начаты работы по созданию мемориала «Против забвения», одесситы почтили память жертв трагедии и возложили цветы.

В церемонии памяти приняли участие заместители Одесского городского головы Олег Брындак и Павел Вугельман.

Фото: «Одесса»

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