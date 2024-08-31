В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Савастру, светлая ему память

В Сафьяновскую громаду, что в Одесской области, на щите возвращается командир десантно-штурмового взвода, лейтенант Дмитрий Савастру, житель села Утконосовка.

Об этом сообщает Сафьяновская сельская территориальная громада.

“Отвага, сила и самоотверженность Дмитрия Георгиевича навсегда останутся в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Пусть Господь поможет вам пережить эту горькую потерю… Вечная слава и память нашему Защитнику», – говорится в некрологе.

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ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельтергромада/Facebook

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