В Украину вернули тела 501 погибшего защитника

На подконтрольную украинским властям территорию вернули тела более 500 украинцев, погибших в боях с российскими оккупантами.

Об этом 18 октября проинформировал в Telegram координационный штаб по обращению с военнопленными.

«По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 501 павшего защитника. В частности, удалось репатриировать 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов с Бахмутского направления, 45 тел защитников с Марьинского направления, шесть тел павших защитников с Угледарского направления, четыре – павших воинов на Запорожском направлении, семь тел защитников, воевавших на Луганском направлении», – говорится в сообщении.

В координационном штабе отметили, что одно из репатриированных тел было в морге на территории страны-агрессора России.

«Вооружённые силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определённые государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения», – говорится в посте.

Тела погибших украинцев вернули благодаря взаимодействию разных ведомств Украины, отдельно координационный штаб поблагодарил Международный комитет Красного Креста «за содействие».

Как сообщала Одесса News, в августе 2024 года прошла предыдущая передача тел 250 украинских военных, погибших в результате полномасштабного вторжения России.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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