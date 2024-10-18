Зеленский подписал закон о приватизации государственных банков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков».

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Подписан закон №11474, приватизация госбанков», – сообщил Железняк.

Закон разрешает продажу любой доли части государства в банке, а не только 100% акций, как предполагается действующим законодательством. Это расширяет возможности привлечения инвесторов и более гибкого подхода к приватизации.

Для обеспечения прозрачности процедуры продажи торги будут проводить в электронной системе «Prozorro.Продажи». При этом учтена возможность участия в аукционе даже одного инвестора.

Закон также повышает требования к финансовым советникам по продажам и предусматривает вовлечение международных доноров в процесс отбора советников и проведение продаж.

Принятие данного закона было одним из требований программы Development Policy Loan (DPL) Всемирного банка и программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября подписал закон №6490-д о реформировании Государственной таможенной службы, что было также одним из требований, которые выдвинул Международный валютный фонд к Украине.

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